Beşiktaş'ın Borcu Açıklandı: Tam 10.6 Milyar...

Beşiktaş’ın 2024 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısında, siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda yapılan toplantıya, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katılırken, kulübün borçlarına ilişkin bir bilgilendirme yapıldı.

Beşiktaş’ın 31 Mayıs 2024 itibariyle toplam borcunun 10.6 Milyar TL olduğu bildirildi.