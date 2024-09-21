Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi 'Üst Düzey' Gelişme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yaşanan flaş gelişmeye göre, Fenerbahçe, Galatasaray'a loca vermedi. Sarı-kırmızılı yöneticiler maçı protokol tribününden izleyecek.

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi 'Üst Düzey' Gelişme

Tüm Türkiye, bu akşam saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlenmiş durumda. Derbi öncesi yeni gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi.

Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na hareket edecek. Yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden izleyecek.

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