Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi 'Üst Düzey' Gelişme
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yaşanan flaş gelişmeye göre, Fenerbahçe, Galatasaray'a loca vermedi. Sarı-kırmızılı yöneticiler maçı protokol tribününden izleyecek.
Tüm Türkiye, bu akşam saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlenmiş durumda. Derbi öncesi yeni gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi.
Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na hareket edecek. Yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden izleyecek.