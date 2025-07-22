Beşiktaş'ın Avrupa Kadrosu Belli Oldu

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın ile oynayacağı maçların kadroları UEFA'ya bildirildi.

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Beşiktaş'ın Avrupa Kadrosu Belli Oldu
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Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçların kadrosu belli oldu.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah beyazlılar tararfından bildirilen listede yer almadı.

Kadroda şu oyuncular yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.

Kaynak: AA

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