Beşiktaş Zorlu Kocaeli Deplasmanından 3 Puanla Çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar, derbi öncesi kritik virajı kayıpsız döndü.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanan mücadelede Beşiktaş, sabırlı oyununun karşılığını ikinci yarıda aldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada siyah beyazlılara galibiyeti getiren gol 52. dakikada Agbadou’dan geldi. Bu golle birlikte Beşiktaş deplasmanda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU

Gelecek hafta derbide Galatasaray’ı konuk edecek olan siyah beyazlılar, bu galibiyetle puanını 46’ya yükseltti. Ev sahibi Kocaelispor ise 30 puanda kaldı. Kartal, derbi öncesi hata yapmadı ve zirve takibini sürdürdü.

