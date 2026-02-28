Arda Turan UEFA'ya Seslendi, Göztepe'den Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini söyledi.

SEPİL: MUTLULUK DUYARIZ

Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, UEFA'nın izin vermesi durumunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arda Turan'ı Türk milleti olarak çok seviyoruz. Arda'nın da Göztepe'yi ve taraftarımızı çok sevdiğini biliyorum. Göztepe ailesi olarak, taraftarlarımızla birlikte Arda Turan'ı ağırlamaktan mutluluk duyarız."

İLK MAÇ 12 MART’TA OYNANACAK

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.

Arda Turan, yaptığı açıklamada, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

