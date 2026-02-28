Arda Turan UEFA'ya Seslendi, Göztepe'den Yanıt Geldi

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan ile oynanacak maçın Türkiye'de oynama isteğine Göztepe'den "Mutluluk duyarız" yanıtı geldi.

Son Güncelleme:
Arda Turan UEFA'ya Seslendi, Göztepe'den Yanıt Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini söyledi.

SEPİL: MUTLULUK DUYARIZ

Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, UEFA'nın izin vermesi durumunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arda Turan'ı Türk milleti olarak çok seviyoruz. Arda'nın da Göztepe'yi ve taraftarımızı çok sevdiğini biliyorum. Göztepe ailesi olarak, taraftarlarımızla birlikte Arda Turan'ı ağırlamaktan mutluluk duyarız."

İLK MAÇ 12 MART’TA OYNANACAK

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.

Arda Turan, yaptığı açıklamada, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Turan Göztepe
Son Güncelleme:
Milliler, Deplasmanda Sırbistan'ı Yıktı Milliler, Deplasmanda Sırbistan'ı Yıktı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İsrail Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu: 7 Can Kaybı İsrail Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurdu... 7 Can Kaybı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı