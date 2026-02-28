Filede Derbi Heyecanı... Gülen Taraf Galatasaray oldu

Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Filede Derbi Heyecanı... Gülen Taraf Galatasaray oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Galatasaray, 1-0 öne geçti. Beşiktaş, durumu 1-1'e getirdi.

SON DAKİKAYA KADAR HEYECAN SÜRDÜ

2-1 öne geçen taraf Galatasaray oldu ancak Beşiktaş yine beraberliği buldu ve durum 2-2'ye geldi. Galatasaray, karar setini kazandı ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Beşiktaş
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Arda Turan UEFA'ya Seslendi, Göztepe'den Yanıt Geldi UEFA'ya Seslendi, Göztepe'den Yanıt Geldi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Milliler, Deplasmanda Sırbistan'ı Yıktı Milliler, Deplasmanda Sırbistan'ı Yıktı
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı