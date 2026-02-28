Filede Derbi Heyecanı... Gülen Taraf Galatasaray oldu
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Galatasaray, 1-0 öne geçti. Beşiktaş, durumu 1-1'e getirdi.
SON DAKİKAYA KADAR HEYECAN SÜRDÜ
2-1 öne geçen taraf Galatasaray oldu ancak Beşiktaş yine beraberliği buldu ve durum 2-2'ye geldi. Galatasaray, karar setini kazandı ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
