Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki smaçör Derya Güç ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş, smaçör Derya Güç'ü transfer ettiğini resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Türk Hava Yolları forması giyen 27 yaşındaki Derya Güç ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Güç, Maltepe Yalıspor, Sistem9 Yeşilyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinin de formasını terletmişti.

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