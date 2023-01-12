Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transferi konusunda anlaşma sağlanması üzerine oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verdi.

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Beşiktaş, Weghorst ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda Milli Takımı'yla gösterdiği başarılı performans sonrası birçok takımın radarına giren 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağlamıştı.

3 MİLYON EORU KARŞILIĞINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Ancak Beşiktaş, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Manchester United, siyah-beyazlı kulüple de pazarlığa oturdu ve 3 milyon Euro civarı bir ücret karşılığına anlaşma sağlandı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Anlaşmanın ardından Wout Weghorst, bugün hem takımdan hem de İstanbul'dan ayrıldı.

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istiyor.

Kaynak: İHA

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