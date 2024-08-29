Beşiktaş, Lugano'yu Farklı Yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne Katılmayı Başardı

Beşiktaş, play-off turunda eşleştiği Lugano’yu 3-3 ve 5-1’lik skorlarla elemeyi başararak UEFA Avrupa Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

Beşiktaş, Lugano'yu Farklı Yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne Katılmayı Başardı

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmış oldu.

Kartal’ın rakipleri yarın TSİ 14.00’te Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kura ile belli olacak.

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