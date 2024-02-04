Beşiktaş, ligde 3 maç sonra galip

Beşiktaş, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de 3 maç sonra 3 puanla tanışmış oldu.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle ligdeki kötü gidişatına da 'dur' dedi. Süper Lig’de oynadığı son 3 mücadelede Pendikspor ile Sivasspor’a kaybeden, Adana Demirspor’la da berabere kalan siyah-beyazlılar, Trabzonspor müsabakasıyla 3 hafta sonra 3 puana uzandı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta Kayserispor’un konuğu olacak.