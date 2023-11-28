Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurula doğru: Serdar Adalı'dan yeni açıklama

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Orhan Özalp'in yönetim kurulu listesinde yer alacağını bildirdi.

Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz. Finans ve bankacılık sektöründe uzun yıllardır çalışan, özellikle Deutsche Bank'ta aldığı görevleri ve başarılı yöneticiliği ile dikkati çeken, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Orhan Özalp, yönetim kurulu üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin finans ve bankacılık sektöründeki tecrübesi ve başarısı, camiamızı hak ettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Adalı, daha önce Metin Keçeli, Aykın Aydın, Hazal Kalkavan Karahan, Çağatay Abraş ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in, yönetim kurulu listesinde yer alacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA