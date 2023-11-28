TFF Başkanı Büyükekşi’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

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TFF Başkanı Büyükekşi’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, başta Milli Takımımız olmak üzere tüm kulüplerimize başarılar diledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise futbol camiası adına Sayın Ali Yerlikaya’ya görevlerinde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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