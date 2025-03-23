Beşiktaş Hazırlık Maçında İstanbulspor’a Yenildi

Beşiktaş, milli maç arasını değerlendirmek amacıyla Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan müsabakadan İstanbulspor 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş Hazırlık Maçında İstanbulspor’a Yenildi

Milli maçlar için verilen arada Beşiktaş, Ümraniye’de bulunan Nevzat Demir Tesisleri’nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Basına kapalı olarak oynanan mücadeleye siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Alex Chamberlain, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11’i ile sahaya çıktı. Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Yusuf Can Calayır, Poyraz Gelen, Fahri Kerem Ay, Gedson Fernandes ve Arda Özüarap ise yedek kulübesinde yer aldı.

İki takımın da kontrollü olarak başladığı maçta İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin’in kaydettiği gol ile ilk devreyi 1-0’lık skorla önde kapattı. İkinci yarıda Beşiktaş, sakatlıktan yeni dönen Gabriel Paulista’nın 50. dakikada attığı gol ile beraberliği yakalarken, konuk ekip, 85. dakikada Diarra ve 90. dakikada Loshaj ile goller bularak müsabakadan 3-1’lik skorla üstün ayrıldı.

Kaynak: İHA

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