Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart Cumartesi günü Papara Park’ta oynanacak mücadele için biletler yarın saat 13.00 itibarıyla satışa çıkacak.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle belirlendi:
VIP Platinum-B: 3 bin 500 lira
VIP Platinum: 3 bin lira
VIP Gold: 2 bin lira
VIP Silver: bin 500 lira
Batı tribün: 250 lira
Doğu tribün: 200 lira
Fırtına tribün: 150 lira
Güney-kuzey kale arkası: 100 lira
Misafir tribün: 130 lira
Kaynak: AA