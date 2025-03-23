Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa sunulacak.

Trabzonspor-Göztepe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart Cumartesi günü Papara Park’ta oynanacak mücadele için biletler yarın saat 13.00 itibarıyla satışa çıkacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle belirlendi:

VIP Platinum-B: 3 bin 500 lira

VIP Platinum: 3 bin lira

VIP Gold: 2 bin lira

VIP Silver: bin 500 lira

Batı tribün: 250 lira

Doğu tribün: 200 lira

Fırtına tribün: 150 lira

Güney-kuzey kale arkası: 100 lira

Misafir tribün: 130 lira

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Kaynak: AA

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