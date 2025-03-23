Fenerbahçe'nin Kritik Maçının Bileti Ücretsiz Oldu

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final’inde mücadele eden olan Fenerbahçe Medicana’dan flaş bir karar geldi.

24-25 Mart tarihleri arasında Rize’de bulunan Yenişehir Spor Salonu’nda oynanacak olan turnuva öncesi, Halkbank, İstanbul Gençlik Spor, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor’un sahne alacağı maçların biletleri ücretsiz oldu.

Karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan şifresiz bir şekilde yayınlanacak.,

Kaynak: Haber Merkezi