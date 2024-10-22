Beşiktaş Galatasaray'ın Yıldızını Şikayet Edecek

Süper Lig ekibi Beşiktaş’tan Galatasaray derbisi öncesinde flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekibin milli oyuncu Yunus Akgün’ü Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet etme kararı aldığı bildirildi.

Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımın, Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah-beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı iddiasıyla TFF’ye şikayet etme kararı aldı.

Yönetimin Yunus Akgün’ü PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim günü başvuru yapacağı kaydedildi.