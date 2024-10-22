Beşiktaş Galatasaray'ın Yıldızını Şikayet Edecek
Beşiktaş, hakaret içerikli sesli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün'ü şikayet etme kararı aldı.
Süper Lig ekibi Beşiktaş’tan Galatasaray derbisi öncesinde flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekibin milli oyuncu Yunus Akgün’ü Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet etme kararı aldığı bildirildi.
Beşiktaş, sarı-kırmızılı takımın, Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah-beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı iddiasıyla TFF’ye şikayet etme kararı aldı.
Yönetimin Yunus Akgün’ü PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim günü başvuru yapacağı kaydedildi.
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