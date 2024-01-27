Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor

oleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, Beşiktaş Ayos, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Son Güncelleme:
Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında yarın Beşiktaş Ayos, derbide Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

Beşiktaş Ayos, ligde çıktığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, play-off hattının bir sıra altında 9. durumda bulunuyor.

Fenerbahçe Opet ise 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım; VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'le birlikte ligde tek yenilgisi bulunan 3 ekipten biri durumunda.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Beşiktaş Voleybol
Son Güncelleme:
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın Böreğin hamur olmasına yol açıyor... Asla bu hatayı yapmayın
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü'den ilk açıklama Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü'den ilk açıklama
Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı Yine ezberleri alt üst etti! En sağlıklı eti Canan Karatay açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı! 'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
Paraya para demeyecekler: Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu
Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek! Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!' Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!'
Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi