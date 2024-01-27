Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü'den ilk açıklama

Ara transfer döneminde stopere İtalyan yıldız Bonucci’yi kadrosuna katarken, milli yıldız Çağlar Söyüncü’yü de İstanbul’a getirdi.

Havalimanı çıkışında açıklama yapan Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, ben de üstüme düşeni yaptım” dedi.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Söyüncü, Atatürk Havalimanı’nda yaptığı ilk açıklamada şunları kaydetti:

"Türk halkı yıllardır arkamdaydı, ben de üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz"