Beşiktaş Ayrılığı Resmen Duyurdu

Beşiktaş’ta kadroya dahil olan isimlerin yanında, kadrodan ayrılan isimlerin haberleri de gelmeye başladı.

Son olarak siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Demir Ege Tınaz’ın Portekiz ekibi Rio Ave’ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz’den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."