Beşiktaş Ayrılığı Resmen Duyurdu
Beşiktaş, altyapısından yetişen Demir Ege Tınaz'ın Rio Ave'ye kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.
Beşiktaş’ta kadroya dahil olan isimlerin yanında, kadrodan ayrılan isimlerin haberleri de gelmeye başladı.
Son olarak siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Demir Ege Tınaz’ın Portekiz ekibi Rio Ave’ye kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş’ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz’den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."