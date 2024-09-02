Portekizliler Duyurdu: Beşiktaş O Transferde Mutlu Sona Yakın

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Portekiz'den taraftarı sevindirecek haber geldi. Siyah-beyazlı kulübün Joao Mario transferinde mutlu sona yakın olduğu bildirildi.

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Portekizliler Duyurdu: Beşiktaş O Transferde Mutlu Sona Yakın

Süper Lig’e harika bir başlangıç yapan Beşiktaş, transferin kapanmasına kısa bir süre kala gaza bastı. Portekiz basını Benfica’dan ayrılması beklenen Joao Mario’nun Beşiktaş’a yakın olduğunu yazdı.

O Jogo’da yer alan habere göre, Beşiktaş, Joao Mario ile sözleşme şartlarında anlaştı. Siyah-beyazlı ekibin Mario için, Benfica ile son görüşmeleri yaptığını ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Joao Mario, Benfica ile 149 maça çıkarken, 36 gol ve 26 asistlik skor katkısında bulunmuştu.

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