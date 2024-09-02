Trabzonspor Yeni Transferine Formayı Giydirdi

Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadroya katmak için prensip anlaşmasına vardığı forvet oyuncusu Simon Banza'ya bordo-mavili formayı giydirdi.

Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza'nın transferine ilişkin resmi duyurunun kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Sözleşme detayları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılacak açıklamanın ardından belli olacak. Banza, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile birlikte poz verdi.

Banza geçen sezonda 41 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.