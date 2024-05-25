Bayer Leverkusen, tarihi sezonu çifte kupayla kapattı

Almanya Kupası finalinde rakibi Kaiserslautern'i 1-0 mağlup eden Xabi Alonso'nun öğrencileri, tarihi sezonu 2 kupayla kapattı.

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Bayer Leverkusen, tarihi sezonu çifte kupayla kapattı

Almanya Kupası finalinde Kaiserslautern'i 1-0 yenen Bayer Leverkusen, şampiyon oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Bayer Leverkusen'e kupayı getiren golü 17. dakikada Granit Xhaka attı.

TARİHİNDE İLK ŞAMPİYONLUĞUNU XABİ ALONSO İLE YAŞADILAR

Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Xabi Alonso'nun öğrencileri, sezonu iki kupayla kapadı.

51 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa rekoru kıran Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Atalanta'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA

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