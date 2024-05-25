Flaş iddia: Süper Lig devi, Fatih Terim'in peşine düştü

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Panathinaikos ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim için harekete geçtiği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Flaş iddia: Süper Lig devi, Fatih Terim'in peşine düştü

Panathinaikos ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim için Süper Lig devi Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan kongre üyesi ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat, Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu söyledi.

"NET BİR BİÇİMDE DUYDUM"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, konuya ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yapacak. Fatih Terim ismi masada. Fatih Terim'in de Beşiktaşlı dostlarına gelebilecek bir teklife sıcak bakacağını söylemiş. Önümüzdeki hafta başkan Hasan Arat, Fatih hocayla bir araya gelir. Her iki isim de Adanalı. Bir faktör. Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı bir sempatisi var, bunu her zaman söyledi. Beşiktaş bir yerli teknik direktörle anlaşacak. Bu Fatih Terim olabilir"

Etiketler
Fatih Terim Beşiktaş
Son Güncelleme:
F.A. Cup'ta şampiyon Manchester United! F.A. Cup'ta şampiyon Manchester United!
Acısız ve ağrısız! Sadece 5 gün içinde nasırı kökünden sökecek yöntem Acısız ve ağrısız! Sadece 5 gün içinde nasırı kökünden sökecek yöntem
Fenerbahçe'de Bonucci futbolu bırakıyor Fenerbahçe resmen duyurdu: O isim futbolu bırakıyor
Yaş olarak hasat ediliyor. Ancak kurusundan 1 tane yemek bile faydasını katlıyormuş Yaş olarak hasat ediliyor. Ancak kurusundan 1 tane yemek bile faydasını katlıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Kuvvetli yağış geliyor
Kayalıklar arasında yetişen çiçek açtı: Ömrü sadece 20 gün... Kayalıklar arasında yetişen çiçek açtı: Ömrü sadece 20 gün...
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti: Hedefleri yine yıkım! Cengiz Holding, tarım arazisine göz dikti!
Manisa'da önemli gelirli hasat başladı, yeni pazar oluştu: Kilosu 25 TL! Hasadı başladı: Kilosu 25 TL