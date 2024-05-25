Flaş iddia: Süper Lig devi, Fatih Terim'in peşine düştü

Panathinaikos ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim için Süper Lig devi Beşiktaş'ın harekete geçtiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan kongre üyesi ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat, Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu söyledi.

"NET BİR BİÇİMDE DUYDUM"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, konuya ilişkin şu sözleri kaydetti:

"Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yapacak. Fatih Terim ismi masada. Fatih Terim'in de Beşiktaşlı dostlarına gelebilecek bir teklife sıcak bakacağını söylemiş. Önümüzdeki hafta başkan Hasan Arat, Fatih hocayla bir araya gelir. Her iki isim de Adanalı. Bir faktör. Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı bir sempatisi var, bunu her zaman söyledi. Beşiktaş bir yerli teknik direktörle anlaşacak. Bu Fatih Terim olabilir"