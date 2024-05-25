Fenerbahçe'de Bonucci futbolu bırakıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, futbolu bırakıyor.

Fenerbahçe'de Bonucci futbolu bırakıyor

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci futbolu bırakıyor.

Sarı lacivertliler, İtalyan oyuncunun İstanbulspor maçı sonrasında emekliliğe ayrılacağını duyurdu.

37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci, “Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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