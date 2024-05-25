F.A. Cup'ta şampiyon Manchester United!

İngiltere F.A. Cup finalinde Manchester City'i mağlup eden Manchester United, F.A. Cup'ı 13. kez müzesine götürdü.

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F.A. Cup'ta şampiyon Manchester United!

F.A. Cup finalinde Manchester City ve Manchester United, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında Manchester City savunmasının hatasında topla buluşan Alejandro Garnacho, Manchester United'ı öne geçiren golü kaydetti.

Manchester United'ın ilk golünden 9 dakika sonra Bruno Fernandes'in asistinde Kobbie Mainoo, ağları havalandırdı ve skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı 2-0 tamamlanırken karşılaşmanın ikinci 45 dakikasının büyük bölümü bu skorla geçildi. Manchester City'de Jeremy Doku, 87'de kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

KUPAYI 13. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken Manchester United, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılıp şampiyonluğa ulaştı. Manchester United, F.A. Cup finalinde ezeli rakibi Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek kupayı 13. kez müzesine götürdü.

Manchester United, F.A Cup'ta son olarak 2015/16 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

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