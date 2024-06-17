Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı

Türkiye’nin önde gelen süt markalarından Kay süt iflas etti. Şirketin Balıkesir’deki fabrikası icradan satışa çıktı.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı

Temeli 1970’lerde atılan Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan'ın vefatı sonrası el değiştirdi. Dev tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding oldu. Ancak, gruba devirden sonra şirket mali darboğaza girdi. Konkordato talep eden şirketin Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan fabrikası icradan satışa çıktı.

Halktv'nin haberine göre, alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.

OTEL ARAZİSİ DE İCRADAN SATILACAK

Öte yandan, Yıldızlar SSS Holding’e ait İzmir Çeşme’deki değerli bir arazisinin de icradan satışı talep edildi. Halk Bankası’nın satışını istediği otel arazisi için belirlenen bedel ise 417 milyon TL. Arazinin satış ihalesi ise 8 Temmuz’da yapılacak.

Etiketler
Kay Süt Ekonomik kriz İflas
Son Güncelleme:
Tasarruf lafta kaldı: Kamu kurumları yılın ilk 4 ayında 886 milyon 797 bin lira harcamış! Kamu kurumları yılın ilk 4 ayında 886 milyon 797 bin lira harcamış!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Birçok şef anlatmamıştı ; Lokum gibi et kavurmanın sırrını Mehmet şef açıkladı Birçok şef anlatmamıştı ; Lokum gibi et kavurmanın sırrını Mehmet şef açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
Kıyafet krizinin yaşandığı lisede bir skandal daha: Gerici vakıfların etkinliklerine katılan öğrencilerin sözlülerine ek puan! Gerici vakıfların etkinliklerine katılan öğrencilerin sözlülerine ek puan!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor