Tasarruf lafta kaldı: Kamu kurumları yılın ilk 4 ayında 886 milyon 797 bin lira harcamış!

Bütçe giderleri verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında tasarruf tedbirlerine rağmen dikkat çekici bir düşüş olmadı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; kamunun düzenlediği toplantı ve yemekler için harcanan tutar Ocak’ta 18 milyon 838 bin TL, Şubat’ta 92 milyon 295 bin TL, Mart’ta 714 milyon 478 bin lira ve Nisan’da ise 61 milyon 185 bin lira oldu. 4 aylık süreçte taşıt kiralama için harcanan tutar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 124 arttı ve 150 milyon 82 bin liradan 335 milyon 864 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bina kirası için ödenen tutar da geçen yıla göre yüzde 179 arttı ve 11 milyar 576 milyon 966 bin liradan 32 milyar 311 milyon 112 bin liraya çıktı.

Bütçe verilerindeki “Gizli hizmet gideri” örtülü ödenek de katlanarak artıyor. Geçen yılın ilk 4 ayında bu kalemden 1 milyar 209 milyon 366 bin lira harcandı. 2023’ün tamamında ise bu tutar 6 milyar 475 milyon 687 bin lira oldu.. Bu yılın ilk dört ayındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 240 oldu ve 4 milyar 113 milyon 841 bin liraya yükseldi.

"İKTİDAR KEYFİ HARCAMALARDAN HAZGEÇMİYOR"

TBMM Plan Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli şunları söyledi:

“Emekliden, çalışandan, asgari ücretliden tasarruf eden iktidar iş kendisine gelince keyfi harcamalardan vazgeçilmiyor. Böyle tasarruf olmaz. Kamuda tasarrufu göremiyoruz. Göstermelik adımlar atılıyor. Şimşek kamuda tasarruf çağrısında bulunuyor ama tek yaptıkları emeklinin ekmeğinden kısmak. Bütçe verileri bize iktidarın tercihlerini gösteriyor. Toplumdan kopmuş, vatandaşın halinden anlamayan bir iktidar var. Her ay katlanarak artan harcamaların yıl sonunda ulaşacağı rakamı kestirmek de mümkün değil.”