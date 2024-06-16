Emekli maaşlarında skandal: Kurban Bayramı sonrası 50 bin kişinin maaşı yatmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarındaki usulsüzlükler nedeniyle yaklaşık 50 bin emeklinin maaşını kesti. SGK yetkilileri, Kurban Bayramı'ndan sonra bu 50 bin emeklinin maaşlarının yatmayacağını açıkladı.

Emekli maaşlarında skandal: Kurban Bayramı sonrası 50 bin kişinin maaşı yatmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının kesilmesiyle ilgili artan şikayetler sonrası bilgilendirme yaptı. Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 50 bin kişinin emekli maaşını kestiklerini belirten SGK yetkilileri, Kurban Bayramı'ndan sonra o emeklilerin maaşlarının yatmayacağını açıkladı.

50 BİN EMEKLİNİN MAAŞINDA 'USULSÜZLÜK' KESİNTİSİ

SGK'nin aldığı yeni karar kapsamında, geçmişte usulsüz emeklilik hakkı elde eden 50 bin emeklinin maaşları kesildi. SGK müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, usulsüzlük yaptığı belirlenen bu emekliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sahte sigortalar da SGK tarafından tespit edilebiliyor. Emeklilik için prim gün sayısını tamamlamak isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı bu yöntemde, kişiler herhangi bir işte çalışmadıkları halde kendilerini çalışıyormuş gibi gösterip sisteme kayıt oluşturuyorlar. Belirlenen bu tür usulsüzlükler nedeniyle, ilk olarak emekli maaşları kesiliyor ve önceki ödemelerin yasal faizi ile birlikte geri ödenmesi isteniyor.

Geri ödeme yapılmaması halinde ise icra yoluyla tahsilat gerçekleştiriliyor. Ayrıca kişinin sahte sigortalılık süresi de hesaplanarak toplam prim gün sayısından düşülüyor. Yeniden emekli olmak isteyen kişilerin ise eksik prim günlerini tamamlaması gerekiyor.

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