Fenerbahçe'nin rüyası Rusya'da gerçek oldu: Zenit, imkansız denileni başardı

Dinamo Moskova şampiyonluğunu ilan etmek için çıktığı karşılaşmada büyük bir yıkıma uğradı. 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Dinamo Moskova, şampiyonluğu son hafta elinden kaçırdı.

Zenit, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Sergey Semak'ın takımı, final günü öncesinde lider Dinamo Moskova'nın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyordu.

DİNAMO MOSKOVA'YA BERABERLİK YETİYORDU

Beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek olan Dinamo Moskova, Krasnodar'a deplasmanda 1-0 yenildi. Zenit ile 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Zenit şampiyonluğunu ilan etti, Dinamo Moskova son hafta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Krasnodar 2, Dinamo Moskova 3. oldu.

BENZER SENARYO YARIN TÜRKİYE'DE DE YAŞANABİLİR

Rusya Ligi'nde yaşanan bu mucizevi şampiyonluk, Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Şampiyonluk maçının son haftaya kaldığı Süper Lig'de de benzer bir sonucun yaşanması ihtimaller dahilinde.

Konyaspor ile oynayacak olan Galatasaray, Konya deplasmanından 1 puan alması durumunda bile şampiyon olacak.

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada. Fenerbahçe, yarın İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması ve Galatasaray'ın Konya'dan mağlubiyetle ayrılması durumunda Galatasaray ile puanını eşitleyen Fenerbahçe, ikili averaj ile şampiyonluğunu ilan edecek.