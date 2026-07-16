Başakşehir'in Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu'ndaki Rakibi Inter Turku Oldu

UEFA Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2'nci eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

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Başakşehir'in Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu'ndaki Rakibi Inter Turku Oldu
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UEFA Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş maçında Finlandiya ekibi Inter Turku, Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmanın 1-1 berabere sona ermesinin ardından toplam skorda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Inter Turku, adını 2'nci eleme turuna yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR INTER TURKU İLE EŞLEŞTİ

RAMS Başakşehir ile Inter Turku arasındaki ilk mücadele 23 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Eşleşmenin rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'daki Veritas Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

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