Başakşehir Bir Üst Tura Yükseldi! Play-Off Rakibi Belli Oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İberia'yı Piatek (50) ve Dimitris Pelkas (61) golleriyle 2-0 mağlup etti. Bozbaykuşlar bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLDU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamalarına kalabilmek için İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic FC ile play-off aşamasında mücadele edecek.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri play-off mücadelesinin ilk maçını 22 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

DJALO KADRODA YOK

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Djalo, turuncu-laciverli ekibin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile oynadığı ilk maçta sakatlandı.

MONTELLA TRİBÜNDEYDİ

A Milli Takım Antrenörü Vincenzo Montella maçı tribünden izledi.

Kaynak: Ajanslar