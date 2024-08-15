Başakşehir Bir Üst Tura Yükseldi! Play-Off Rakibi Belli Oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Son Güncelleme:
Başakşehir Bir Üst Tura Yükseldi! Play-Off Rakibi Belli Oldu

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İberia'yı Piatek (50) ve Dimitris Pelkas (61) golleriyle 2-0 mağlup etti. Bozbaykuşlar bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLDU

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamalarına kalabilmek için İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic FC ile play-off aşamasında mücadele edecek.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri play-off mücadelesinin ilk maçını 22 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

DJALO KADRODA YOK

RAMS Başakşehir'de yeni transfer Matchoi Djalo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Djalo, turuncu-laciverli ekibin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile oynadığı ilk maçta sakatlandı.

MONTELLA TRİBÜNDEYDİ

A Milli Takım Antrenörü Vincenzo Montella maçı tribünden izledi.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne Veda EttiTrabzonspor, Avrupa Ligi'ne Veda EttiSpor

Kaynak: Ajanslar

Etiketler
Başakşehir
Son Güncelleme:
Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne Veda Etti Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne Veda Etti
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı
WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak? WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?
Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı Fenerbahçe'de Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
İstanbul'un İnşaat Devi İflas Bayrağını Çekti! 18 Yıldır Faaliyet Gösteriyordu İstanbul'un İnşaat Devi İflas Bayrağını Çekti
Dev Firma Resmen İflas Etti: Türkiye'de Her Mutfakta Bulunuyordu Dev Firma Resmen İflas Etti: Türkiye'de Her Mutfakta Bulunuyordu
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Türkiye'de Arda Güler Heyecanı: Fenerbahçe'ye 4 Yıllık İmza Attı Türkiye'de Arda Güler Heyecanı: Fenerbahçe'ye 4 Yıllık İmza Attı