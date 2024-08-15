Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne Veda Etti
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile Trabzonspor, Allianz Stadyumu’nda karşılaştı. Trabzonspor deplasmandaki mücadeleden de 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi defterini kapattı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaştı. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden temsilcimiz, deplasmandaki mücadeleden de 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi defterini kapattı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.
Kaynak: Ajanslar
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