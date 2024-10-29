Barış Alper Yılmaz'dan Eleştirilere Yanıt! 'İmajımı Kötülemeye Çalışıyorlar'

Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Zirvede tek başına olan sarı kırmızılıların yıldızı Barış Alper Yılmaz, dev derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Barış Alper, performansına yönelik eleştirilerle ilgili de konuştu.

Bu eleştirileri normal karşıladığını söyleyen milli yıldız, "Galatasaray'da eleştiriler olacaktır. Ben kendi performansıma bakıyorum. Yoğun bir sezondan geçtim. Galatasaray'da oynadığım sürece eleştiriler olacaktır. Benim için eleştiriler sıkıntı değil" ifadelerini kullandı.

'HIRSLI BİR ÇOCUĞUM, KORKMAM'

Galatasaray'da oynamanın kolay olmadığını söyleyen Barış Alper, şöyle konuştu:

"Hocam, bana şans veriyor. Hırslı bir çocuğum. Hiçbir zaman korkmadım. Mücadele etmeniz lazım. Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız. Hocam bugün beni sağ bek oynatır, yarın sol bek. Ben hücum oyuncusuyum ama bu mevkide oynamam hocamın kararı. Hocam, sağlık durumuna rağmen bizi yalnız bırakamadı. Ona da geçmiş olsun diliyorum."

'BENİ İZLEYEN KARDEŞLERİMİZE İYİ İMAJ VERMEK İSTİYORUM'

Yıldız futbolcu, Elfsborg maçı sonrasında güvenlik görevlisiyle çarpışmasıyla ilgili, "Oyundan çıktığımda bir kardeşimiz bana çok tatlı geldi. Ona forma vermek istedim. O sırada güvenlikle çarpıştım. Beni izleyen çok sayıda kardeşimiz var. İmajımı kötülemeye çalışıyorlar ama umurumda değil. Ben onlara iyi bir Barış Alper Yılmaz imajı vermek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem