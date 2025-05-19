Evinde Yenildi Kutlama Yaptı

İspanya LaLiga’da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, ligin 37’nci haftasında Villareal’e 3-2’lik skorla mağlup oldu. Ancak, Katalan ekibi bu mağlubiyete rağmen şampiyonluk coşkusundan hiçbir şey kaybetmedi ve kupayı kaldırdı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Villarreal'in gollerini 4. dakikada Ayoze Perez, 50. dakikada Santiago Comesana ve 80. dakikada Tajon Buchanan kaydetti.

Barcelona’nın golleri ise 38’de Lamine Yamal ve 45+4’te Fermin Lopez’den geldi.

Barcelona bu skorla 6. Mağlubiyetini yaşadı ve 85 puanda kaldı. Barcelona, bu maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı ve mağlubiyet bu sevince gölge düşürmedi.

Kaynak: Haber Merkezi