Evinde Yenildi Kutlama Yaptı

LaLiga'da Barcelona ligin 37’nci haftasında Villareal’e 3-2 mağlup oldu. Ancak şampiyonluğunu ilan eden Katalan ekibi coşkulu bir kutlamaya imza attı.

Evinde Yenildi Kutlama Yaptı

İspanya LaLiga’da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, ligin 37’nci haftasında Villareal’e 3-2’lik skorla mağlup oldu. Ancak, Katalan ekibi bu mağlubiyete rağmen şampiyonluk coşkusundan hiçbir şey kaybetmedi ve kupayı kaldırdı.

Evinde Yenildi Kutlama Yaptı - Resim : 1

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Villarreal'in gollerini 4. dakikada Ayoze Perez, 50. dakikada Santiago Comesana ve 80. dakikada Tajon Buchanan kaydetti.

Barcelona’nın golleri ise 38’de Lamine Yamal ve 45+4’te Fermin Lopez’den geldi.

Barcelona bu skorla 6. Mağlubiyetini yaşadı ve 85 puanda kaldı. Barcelona, bu maçın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı ve mağlubiyet bu sevince gölge düşürmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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