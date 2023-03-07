Balıkesirspor'da Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı.

Balıkesirspor'da Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu dönemi kısa sürdü.

Balıkesir temsilci, Balcıoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"

Kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde kulübümüzün teknik direktörlüğünü yapan Uğur Balcıoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüz çatısı altında bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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