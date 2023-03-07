Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile oynayacağı müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek.

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Fenerbahçe-Sevilla maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, 9 Mart Perşembe günü Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda TSİ 23.00’te Sevilla ile karşılaşacak.

Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR’da da Pierre Gaillouste oturacak.

Kaynak: İHA

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