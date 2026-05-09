Bakanlık Duyurdu: İstanbul’daki Amatör Kulüplere 180 Milyonluk Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, spor kulübü temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı. Bakan Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul’da faaliyet gösteren 648 amatör spor kulübüne toplam 180 milyon lira nakdi yardım sağlayacağını duyurdu.

YENİ DESTEK PAKETİ DE YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte amatör futbol oynadığını hatırlatan Bak, Türkiye’de spor yatırımlarının son yıllarda büyük hız kazandığını söyledi. İstanbul’da amatör kulüpler için 40 yeni saha yapılacağını belirten Bakan, teslim süreçlerinin başladığını da açıkladı. Bak ayrıca verilen 180 milyon liralık desteğin 2025-2026 sezonunu kapsadığını ifade ederek, 2026-2027 sezonu için kasım ayında yeni bir 180 milyon liralık destek daha sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: AA