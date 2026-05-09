Fenerbahçe'nin Ederson Kararı Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’de tartışmaların merkezindeki isim olan Ederson için yolun sonu göründü. Dünya Kupası sonrası ayrılık ihtimali artık kulislerin en güçlü senaryosu.

Fenerbahçe’de sezonun en kritik haftalarında yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağına yerleşen Ederson hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle taraftarın sert tepkisini çeken deneyimli file bekçisi için ayrılık söylentileri uzun süredir gündemdeydi.

ESPN’de yer alan habere göre Ederson, sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılma kararı aldı. 32 yaşındaki kalecinin, 2026 Dünya Kupası’nın ardından kariyerine nasıl devam edeceğine net şekilde karar vereceği belirtildi. Haberde, Ederson transferindeki en büyük problemin ise yüksek maaşı olduğu ifade edildi. Buna rağmen Brezilyalı kalecinin Avrupa ve Körfez ekiplerinin radarında bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: NTV Spor

