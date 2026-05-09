Galatasaray Kazanırsa Şampiyon! İşte İlk 11’ler
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Galatasaray’ın Antalyaspor karşısına çıkacağı mücadelede ilk 11’ler belli oldu.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Abdülkadir, Doğukan, Soner, Ballet.
