Bahis Krizi Sonrası Hakem Zorbay Küçük Sessizliğini Bozdu! UEFA ve FIFA Süreci Takibe Aldı

Türk futbolunda gündemi sarsan bahis soruşturması genişleyerek devam ediyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen isimler arasında yer alan FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Gazeteci Ersin Düzen’in aktardığı bilgilere göre Küçük, yakın çevresine yaptığı açıklamada bahis oynamadığını, ancak kendi adına açılan hesaptan habersiz şekilde bahis yapıldığını ifade etti.

AVRUPA MAÇI ELİNDEN ALINDI

İddiaya göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun basın toplantısının ardından, durumu UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye iletti.

Zorbay Küçük’ün geçtiğimiz hafta Avrupa kupası maçında görev alması bekleniyordu ancak UEFA’dan gelen bir e-posta ile görevin iptal edildiğini öğrendi. Küçük’ün bu gelişmeden sonra, hakkında yürütülen bahis iddialarından ilk kez haberdar olduğu belirtildi.

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük

“HESABIMDAN HABERSİZCE BAHİS YAPILMIŞ”

Ersin Düzen’in iddiasına göre Zorbay Küçük, yakın çevresine yaptığı açıklamada, Arjantin Ligi maçlarına toplam 40 TL tutarında bahis oynandığını, ancak bu işlemlerden haberi olmadığını söyledi.

Küçük’ün, hesabına gönderilen parayı kimin yatırdığını bilmediğini de belirttiği iddia edildi.

UEFA VE FIFA HAREKETE GEÇTİ

Bahis skandalının uluslararası boyut kazanması üzerine UEFA ve FIFA da süreci yakından izlemeye aldı.

Her iki kurumun da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan düzenli bilgi aldığı ve gelişmeleri detaylı şekilde incelediği öğrenildi. Kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde UEFA veya FIFA tarafından resmi bir soruşturma başlatılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi