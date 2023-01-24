Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas yarı finale yükseldi

Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta Yunan raket Tsitsipas ile dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka karşılaştı.

Son Güncelleme:
Avustralya Açık'ta Stefanos Tsitsipas yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde oynanan tek erkekler çeyrek final maçında Yunan raket Tsitsipas ile dünya 71 numarası Çek Jiri Lehecka karşılaştı.

İki saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Tsitsipas, son 4 tenisçi arasına kaldı.

Avustralya Açık'ta 4. kez yarı finale yükselen Tsitsipas, 18 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ile eşleşti.

10. GÜN PROGRAMI

Turnuvanın 10. gününde yarın, çeyrek final maçları tamamlanacak.

Günün öne çıkan tek erkekler mücadelesinde 9 kez Avustralya Açık şampiyonu Sırp Novak Djokovic (4) ile Rus Andrey Rublev (5) korta çıkacak. Diğer maçta ABD'li tenisçiler Ben Shelton ile Tommy Paul kozlarını paylaşacak.

Tek kadınlarda ise Çek Karolina Pliskova (30) ile Polonyalı Magda Linette ve Belaruslu Aryna Sabalenka (5) ile Hırvat Donna Vekic mücadele edecek.

 

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi Spor 24 Ocak 2023 16:19
Türkiye Kupası, çeyrek ve yarı final kuraları çekildi Spor 24 Ocak 2023 15:55
Aboubakar, Beşiktaş'taki son maçlarda neden oynamadığını açıkladı Spor 24 Ocak 2023 15:51
Futbolu bırakan Bale, golfe başladı Spor 24 Ocak 2023 13:47
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
Filiz Gazi, izledi, yazdı: İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!