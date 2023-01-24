Türkiye Kupası, çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ UYGULANACAK

Çeyrek finalde yer alan takımlar tek maç eleme sistemine göre 28 Şubat - 1, 2 Mart tarihlerinde karşılaşacak. Yarı finale kalan takımlar ise çift maç eleme sistemine göre 4, 5 veya 6 Nisan ilk maç 25, 26 veya 27 Nisan ikinci maç olmak üzere mücadele edecekler.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Çeyrek final

- Fenerbahçe - Kayserispor,

- Sivasspor - Gaziantep FK,

- Ankaragücü -Trabzonspor,

- Galatasaray - Başakşehir

Yarı final

- Fenerbahçe - Kayserispor x Sivasspor - Gaziantep FK,

- Ankaragücü - Trabzonspor x Galatasaray - Başakşehir.

Kaynak: İHA