Avrupa Kadınlar Basketbolunun En Büyüğü Yarın Belli Olacak
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda İspanya ile Belçika finalde karşılaşacak.
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda kupa sahibini yarın bulacak. Finalde İspanya ile Belçika karşılaşacak.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Fransa ile İtalya arasındaki üçüncülük müsabakası ise yarın saat 17.30'da oynanacak.
Kaynak: AA