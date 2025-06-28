Sivasspor'da Teknik Direktör Bilmecesi Çözüldü

Yıllar sonra Süper Lig'den düşen Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı. Anadolu ekibinin yeni hocası Osman Zeki Korkmaz oldu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Sivasspor'da Teknik Direktör Bilmecesi Çözüldü
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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sivasspor’u yeni teknik direktörü belli oldu.

Sivasspor Kulübü teknik direktörlük için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağladığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı. 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı. Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz. Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sivasspor, geçen sezon Süper Lig’i 17. sırada tamamlamış ve yıllar sonra 1. Lig’e düşmüştü.

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Osman Zeki Korkmaz, 2006 yılında Fenerbahçe genç takımında antrenörlüğe başlamış ve daha sonra Konyaspor, Ankaragücü, Eskişehir gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

Korkmaz, İstanbulspor’a 2021 yılında gelerek, köklü kulübün yıllar sonra Süper Lig’e çıkmasını sağlamıştı.

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