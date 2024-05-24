Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan madalya yağmuru

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, kadınlar ve serbest stil müsabakalarıyla devam edildi.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Elvira Kamaloğlu ve Bükrenaz Sert, madalya sevinci yaşadı. Kamaloğlu, kadınlar 57 kiloda gümüş madalya kazanırken, Sert ise 72 kiloda bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 53 kiloda Şevval Çayır, 65 kiloda Nesrin Baş ise bronz madalya maçlarını kaybetti

MUHAMMET KARAVUŞ FİNALE YÜKSELDİ

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Muhammet Karavuş finale yükseldi.

Rakiplerini yenerek 57 kiloda final bileti alan Muhammet Karavuş, yarın altın madalya maçına çıkacak.

Şampiyonada, 65 kiloda ise Abdullah Toprak yarın bronz madalya maçı oynayacak.

Diğer milli sporcular 70 kiloda Yasin Yeşil, 79 kiloda Okan Tahtacı ise rakiplerine yenilerek elendiler.

Kaynak: AA