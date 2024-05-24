Fenerbahçe Euroleague'e veda etti

THY Euroleague Final Four maçında Panathinakos'a 73-57 yenilerek final şansını kaybetti. Fenerbahçe, Real Madrid-Olympiakos maçının mağlubu ile üçüncülük maçına çıkacak.

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Fenerbahçe Euroleague'e veda etti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four'unda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Berlin şehrindeki Uber Arena'da oynanan maçı kaybeden Fenerbahçe, Euroleague'de finale çıkma şansını kaçırdı.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI OYNAYACAK

Sarı lacivertli takım, bu akşam oynanacak olan Real Madrid - Olympiakos eşleşmesinin kaybedeni ile 26 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak. Panathinaikos ise bu maçın kazananıyla aynı gün TSİ 21.00'de şampiyonluk müsabakası oynayacak.

MAÇ YARIM SAAT GEÇ BAŞLADI

THY EuroLeague'den maçı başlama saatiyle ilgili yapılan açıklamada "Taraftarların Uber Arena'ya girişinde yaşanan gecikmeler nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan biraz daha uzun bir süre sonra başlayacak." ifadelerine yer verildi.

EuroLeague yetkililerinin Alman polisinden onay gelene kadar maçı başlatmayacakları belirtildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından karşılaşma yaklaşık yarım saat gecikmeyle başladı.

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