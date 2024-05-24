Derin Erdoğan Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli milli basketbolcu Derin Erdoğan'ı kadrosuna kattı. 1 yıllık anlaşma imzalanan Derin Erdoğan, Galatasaray'a geri dönmenin heyecanını yaşıyor.

Derin Erdoğan Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Derin Erdoğan'ı transfer ettiğini duyurdu. 1 yıllık sözleşme imzalanan Derin Erdoğan, basketbola Galatasaray altyapısında başlamış, ilerleyen yıllarında İstanbul Üniversitesi formasını da giymişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak NCAA’de Norsteastern Huskies için mücadele eden Derin Erdoğan, takımıyla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında oynadığı maçların tamamında ilk 5 çıktı. Geçtiğimiz sezon 15.6 sayı ortalamasının yanı sıra 5.0 ribaunt, 4.3 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı. 125 asist ile takımının en çok asist yapan ismi olan Derin Erdoğan, 67 üçlük isabetiyle de ön plana çıkıyordu. A Milli Takımımızda da oynayan Derin Erdoğan’a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

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