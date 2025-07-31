'Aslan' Sezonu Lazio Karşısında Açacak, Heyecan tv100'de Yaşanacak

Süper Lig ekibi Galatasaray Cumartesi günü sezonun son hazırlık maçında İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın heyecanı, maç öncesinde ve sonrasında özel yayınlarla tv100'de yaşanacak...

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, son hazırlık maçında Serie A ekibi Lazio’nun karşısına çıkıyor. Galatasaray’ın Lazio’yu ağırlayacağı karşılaşmanın hem öncesinde ve sonrasında saha kenarından canlı bağlantılar ve sürpriz röportajlar tv100’de…

Murat Kosova ve Haluk Yürekli’nin sürpriz konuklarıyla yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunacağı yayınlarda, Osimhen, Sane transferlerinin de detaylarına inilecek.

Tv100 haber spikeri Harika Ertunç da futbolcularla canlı yayında özel röportajlara imza atacak ve onların heyecanını da taraftarlara ulaştıracak.

Maç Özel yayınları Cumartesi günü canlı yayınlarla tv100’de olacak.

Maç Önü Özel Yayın Cumartesi 20.00’de başlayacak. Ardından Galatasaray-Lazio karşılaşmasının heyecanı da yine 21.00’de tv100’de yaşanacak. Maç Sonu Özel Yayını ise 22.45’te başlayacak.

'Aslan' Sezonu Lazio Karşısında Açacak, Heyecan tv100'de Yaşanacak - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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