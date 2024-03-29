Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'da başladı

Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda başladı. Organizasyonun ilk gününde erkekler ve kadınlar bireysel alet elemeleri gerçekleştirdi.

Türkiye'den 14 Atlet Ter Dökecek

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor.

Organizasyon, 31 Mart'ta finaller ile sona erecek.