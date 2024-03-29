Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'da başladı

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na 27 ülkeden 108 sporcu katılıyor.

Son Güncelleme:
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'da başladı

Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda başladı. Organizasyonun ilk gününde erkekler ve kadınlar bireysel alet elemeleri gerçekleştirdi.

Türkiye'den 14 Atlet Ter Dökecek

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor.

Organizasyon, 31 Mart'ta finaller ile sona erecek.

Son Güncelleme:
İşte İmamoğlu'nun seçim öncesi son programı İşte İmamoğlu'nun seçim öncesi son programı
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
Ali Koç, 2 Nisan'daki genel kurul öncesi camiayı topluyor: Devletin 3 Temmuz’dan sonra Fenerbahçe’ye borcu var! Ali Koç, 2 Nisan'daki genel kurul öncesi camiayı topluyor
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
ÇOK OKUNANLAR
Kilosu altınla yarışıyor: 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar 5 kilo buldular, sevinçten oynadılar
Nisan ayında zengin olacak burçlar açıklandı: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Nisan ayında çuvalla para kazanacak 3 burç açıklandı
Emekliler ne kadar zam alacak? İşte tahminler... Emekliler ne kadar zam alacak?
Bölgede yaşayanların geçim kaynağı oldu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor