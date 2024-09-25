Arkas Spor Altekma'yı Tie-break'te Geçti
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği turnuvada, Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk gün Arkas Spor, Altekma'yı tie-break sonucu 3-2 mağlup etti.
Efeler Ligi takımları arasında yeni sezon öncesi Atatürk Voleybol Kompleksi'nin ev sahipliğinde yapılan organizasyonda ilk gün İzmir ekipleri Arkas ile Altekma derbide karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen maçın setleri 21-25, 25-20, 25-19, 24-26 ve 15-13 sonuçlandı. Toplam 3 gün sürecek TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ikinci gününde yarın saat 14.30'da Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçı oynanacak.
Kaynak: DHA
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