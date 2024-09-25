Arkas Spor Altekma'yı Tie-break'te Geçti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği turnuvada, Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Arkas Spor Altekma'yı Tie-break'te Geçti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk gün Arkas Spor, Altekma'yı tie-break sonucu 3-2 mağlup etti.

Efeler Ligi takımları arasında yeni sezon öncesi Atatürk Voleybol Kompleksi'nin ev sahipliğinde yapılan organizasyonda ilk gün İzmir ekipleri Arkas ile Altekma derbide karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçın setleri 21-25, 25-20, 25-19, 24-26 ve 15-13 sonuçlandı. Toplam 3 gün sürecek TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ikinci gününde yarın saat 14.30'da Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçı oynanacak.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Dev Market Zincirinin Şubeleri Kapatılıyor! Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu Dev Market Zincirinin Şubeleri Kapatılıyor! Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu
Galatasaray Maçına Saatler Kala Tansiyon Yükseldi! PAOK'tan Skandal Paylaşım PAOK'un Skandal Paylaşımına Tepki Yağdı
Mbappe'den Kötü Haber Geldi! Real Madrid'e Büyük Şok! Mbappe'den Kötü Haber Geldi! Real Madrid'e Büyük Şok!
SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı SGK'dan Yeni Dönem Kararı! Emeklilikte Şartlar Değişti ve Yeni Liste Paylaşıldı